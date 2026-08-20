Yunanistan'ın Enerji İlanı Türkiye'yi Etkilemeyecek - Son Dakika
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Yunanistan'ın Enerji İlanı Türkiye'yi Etkilemeyecek

Yunanistan\'ın Enerji İlanı Türkiye\'yi Etkilemeyecek
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Türkiye, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki enerji çerçevesinin hukuki sonuç doğurmayacağını duyurdu.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği Yenilenebilir Enerji Kaynakları Özel Mekansal Çerçevesi'nin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını bildirdi.

Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan tarafından Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde bugün (19 Ağustos) ilan edilen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Özel Mekansal Çerçevesi, Yunanistan'ın diğer benzer girişimlerinde olduğu üzere, aidiyeti uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil, iki ülke arasındaki birbiriyle bağlantılı Ege sorunları bağlamında ülkemiz açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacaktır. Geçmişte çeşitli vesilelerle vurguladığımız gibi, bu ve benzeri girişimler Türkiye'nin Ege meselelerine ilişkin hukuki pozisyonunu etkilemeyecektir.

Ege Denizi ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiğini ve uluslararası deniz hukukunun söz konusu denizlerde kıyıdaş devletler arasında iş birliğini teşvik ettiğini hatırlatıyor, Türkiye'nin Ege Denizi'nin iki kıyıdaş devletinden biri olarak Yunanistan'la iş birliğine her zaman hazır olduğunun bir kez daha altını çiziyoruz. Türkiye, 7 Aralık 2023 tarihli Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi çerçevesinde, sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumunu muhafaza etmektedir."

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Ege Denizi, Yunanistan, Türkiye, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'ın Enerji İlanı Türkiye'yi Etkilemeyecek - Son Dakika

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