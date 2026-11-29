Yunanistan'ın, İsrail'den aldığı SPICE-1000 ve SPICE-2000 tipi hassas güdüm kitleri ile Rampage tipi havadan karaya balistik füzelerin teslimat sürecinin başladığı belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan'ın F-16 savaş uçaklarında kullanılmak üzere İsrail'den sipariş ettiği SPICE-1000 tipi hassas güdüm kitleri ve Rampage tipi havadan karaya balistik füzelerin ilk teslimatlarının başladığını teyit etti.

SPICE-1000 ve SPICE-2000 hassas güdümlü mühimmat kitlerinin F-16 savaş uçaklarında kullanımının, düşman hava savunma sistemlerinin menzilinin dışından "stand off" (uzaktan) taarruz gerçekleştirme imkanı tanıdığı belirtilen haberlerde, 60 kilometreye varan bir menzilin söz konusu olduğu ifade edildi.

S-400 hava savunma sistemleriyle, Türkiye'nin yerli ve milli hava savunma sistemleri HİSAR ve SİPER'e karşı Yunan savaş uçaklarının ayakta kalabilmesi için SPICE-1000 ve SPICE-2000'lerin bir gereklilik olduğuna dikkat çekilen haberlerde, menzil uzunluğunun pilot ve uçağı koruyabileceği savunuldu.

Haberlerde, Rampage tipi balistik füzelerin ise uzun menzilli ve süpersonik özellikleriyle yoğun hava savunma ağlarına sızabildiği ve hedefe ulaşma hızı sayesinde radar tesisleri, komuta merkezleri, havaalanları ve mühimmat depoları gibi hedefler için uygun olduğu ileri sürüldü.