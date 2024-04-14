Yunanistan, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınadı - Son Dakika
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Yunanistan, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınadı

Yunanistan hükümeti, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısını şiddetle kınadığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, düşmanca tavırların yayılmasının önlenmesi gerektiği vurgulandı. Yunan hükümeti, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarının bölgesel ve küresel güvenliği tehlikeye attığını belirtti. Ayrıca, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle Milli Güvenlik Hükümet Konseyi'nin toplanacağı duyuruldu.

14.04.2024 10:07  Güncelleme: 10:08
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Yunanistan hükümetinin, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısını şiddetle kınadığı bildirildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, düşmanca tavırların daha fazla yayılmasından kesinlikle kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada "Yunan hükümeti, İran'ın İsrail'e yönelik, bölgede zaten zor olan durumu ciddi bir şekilde daha da kötüleştiren saldırılarını şiddetle kınıyor. Bu tür eylemler, bölgesel ve küresel güvenliği tehlikeye atıyor." ifadeleri yer aldı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada da Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle Milli Güvenlik Hükümet Konseyinin yerel saatle 18.00'de Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında toplanacağı duyuruldu.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınadı - Son Dakika

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