Yunanistan Parlamentosunda görev yapmış Ahmet Faikoğlu toprağa verildi

Yunanistan Parlamentosunda bağımsız milletvekili olarak görev yapmış olan Ahmet Faikoğlu, Batı Trakya'da toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Dedeağaç Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün 76 yaşında hayatını kaybeden Faikoğlu, İskeçe Pırnarlık Amine Hatun Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından defnedildi.

Cenaze namazını, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif kıldırdı.

Faikoğlu'nun cenaze törenine katılan Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, "Sayın Faikoğlu, burada bulunan veya bulunmayan birçok kişiye olumlu anlamda dokundu. Toplumu olumlu yönde etkiledi ve yönlendirdi. Biz de kendisinden ilham aldık. Sizlerin, İskeçelilerin ve tüm Batı Trakya'nın başı sağ olsun." diye konuştu.

"Azınlığın birçok meselesinde birlikte mücadele ettik"

Gümülcine Müftüsü Şerif, yaptığı konuşmada, Ahmet Faikoğlu'nun 1980'lerde önce PASOK partisinden, daha sonra bağımsız milletvekili olarak Batı Trakya Türk Azınlığının sesini duyurduğuna dikkati çekti.

Faikoğlu'nun azınlık davasının önde gelen isimlerinden biri olduğunu belirten Şerif, "O, bir toplum lideri olmasının yanı sıra benim için bir dost, bir arkadaştı. Kendisiyle bu azınlığın birçok meselesinde birlikte mücadele ettik. Biz ondan razıyız, Allah da razı olsun inşallah." ifadesini kullandı.

Kılınan cenaze namazının ardından Faikoğlu, İskeçe'nin Pırnalık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, İskeçe Müftü Yardımcısı Ahmet Hraloğlu, İskeçe milletvekilleri Hüseyin Zeybek ve Burhan Baran, Rodop Milletvekili Özgür Ferhat ve çok sayıda soydaş katıldı.