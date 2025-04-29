Yunanistan, Savunma Harcamaları için AB'ye Başvurdu

Savunma alanında yaptığı harcamalar artan Yunanistan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi ve AB Komisyonu'na başvurarak, bu artışın mali hedefler çerçevesinin dışında tutulmasını talep etti.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Yunanistan Milli Ekonomi ve Maliye Bakanı Kiryakos Pierrakakis, AB Komisyonu ve Konseyi'ne başvuru yaptı.

Pierrakakis, başvuruda, Yunanistan'ın savunma harcamalarındaki artışın, 6 Mart'ta AB Konseyi'nde alınan karar kapsamında mali hedefler çerçevesinin dışında tutulmasını istedi.

Yunanistan'ın Gayri Safi Yurt içi Hasılasının (GSYİH) 2024'te yüzde 2,2'si olan savunma harcamalarının, hükümetin son aylarda onayladığı Uzun Vadeli Savunma Programı çerçevesinde, 2025'te GSYİH'nin yüzde 2,3'üne, 2026'da yüzde 2,5'ine yükselmesi ve 2026 sonrasında savunma harcamalarında daha da büyük bir artışa gidilmesi bekleniyor.