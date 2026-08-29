Yunanistan Türkiye'nin Deniz Parklarına İtiraz Etti - Son Dakika
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Yunanistan Türkiye'nin Deniz Parklarına İtiraz Etti

Yunanistan Türkiye\'nin Deniz Parklarına İtiraz Etti
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Yunanistan, Türkiye'nin deniz milli parklarına resmi itirazda bulundu, AB ile konuyu gündeme getirecek.

(ANKARA) - Yunanistan, Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'de ilan ettiği iki deniz milli parkına ilişkin Ankara'ya diplomatik nota verirken; Atina'nın itirazlarını Avrupa Birliği nezdinde de gündeme getirmeye hazırlandığı bildirildi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, Türkiye'nin deniz parkları için açıkladığı koordinatların Yunanistan'ın karasuları dışında kaldığını, ancak Atina'nın söz konusu alanların kendi kıta sahanlığıyla örtüştüğü görüşünde olduğunu ve bu nedenle Ankara'nın planlarına itiraz ettiğini söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, Yunanistan parlamentosunda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin iki deniz milli parkı ilanına ilişkin Ankara'ya resmi diplomatik bildirimde bulunulduğunu açıkladı. Gerapetritis, Yunanistan'ın bildiriminde Türkiye'nin ilan ettiği alanlara yönelik itirazlarının ayrıntılı biçimde aktarıldığını belirterek, Atina'nın söz konusu düzenlemelerin uluslararası hukukla bağdaşmadığı ve hukuki sonuç doğuramayacağı görüşünde olduğunu söyledi. Yunan Bakan, ilgili Avrupa kurumlarının da sürecin başından itibaren bilgilendirildiğini kaydetti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın ayrıca, iki ülkenin ilan ettiği deniz parklarını karşılaştıran haritalar hazırladığı bildirildi. Yunanistan merkezli Kathimerini'nin haberine göre Atina, haritaları ve beraberindeki belgeleri gelecek hafta İrlanda'da düzenlenecek gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ortaklarıyla paylaşmayı planlıyor.

GERAPETRITIS: KOORDİNATLAR YUNAN KARASULARI DIŞINDA

Gerapetritis, dün parlamentoda yaptığı konuşmada Türkiye'nin deniz parklarına ilişkin açıkladığı koordinatların Yunanistan'ın karasuları dışında bulunduğunu, ancak Atina'nın kendi kıta sahanlığının parçası olarak gördüğü alanlarla örtüştüğünü söyledi. Yunanistan'ın bu nedenle konunun uluslararası hukuk açısından sorun yarattığını savunduğunu belirtti.

Türkiye ise 16 Ağustos'ta yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Fethiye-Kaş açıklarındaki bir alan ile Kuzey Ege'de Gelibolu Yarımadası, Gökçeada ve Tekirdağ kıyıları çevresindeki bir sahayı deniz milli parkı ilan etmişti. Böylece Milli Park Kanunu kapsamında Türkiye'de ilk kez denizde milli park alanları oluşturulmuştu.

YUNAN BASINI: TÜRK İHA'SI İÇİN F-16'LAR HAVALANDI

Yunan Kathimerini gazetesi, Yunanistan'ın kamu yayıncısı ERT'ye dayandırdığı haberinde, Türkiye'ye ait bir İHA'nın sabah saatlerinde Atina Uçuş Bilgi Bölgesi'ne (FIR) girdiğini ve Semadirek ile Limni arasındaki bölgede Yunan hava sahasını ihlal ettiğini öne sürdü. Habere göre Yunanistan, İHA'nın tespit, teşhis ve önlenmesi için iki F-16 savaş uçağını havalandırdı. İHA'nın Dedeağaç Havalimanı'nın uçuş güzergahına yaklaşması üzerine kalkışa hazırlanan bir yolcu uçağının rotası tedbir amacıyla değiştirildi; uçak daha sonra Atina'ya uçuşuna devam etti.

Kathimerini'nin aktardığına göre Avrupa Komisyonu, Brüksel'de konuya ilişkin bir soruya verdiği yanıtta gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ve bölgesel istikrar için gerilimin düşürülmesi gerektiğini bildirdi.

Gerapetritis anlaşmazlıklara rağmen Ankara ile iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini söyledi. Türkiye ile temel hukuki görüş ayrılıkları bulunduğunu belirten Yunan Bakan, diyaloğun gerilimin daha geniş çaplı krizlere dönüşmesini önlemek açısından gerekli olduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA

Yunanistan, Denizcilik, Politika, Türkiye, Güncel, Çevre, Son Dakika

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