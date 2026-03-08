Yunanistan ve GKRY Arama Kurtarma Tatbikatı

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) birlikte arama kurtarma tatbikatı yaptığı bildirildi.

Yunanistan Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, Salamis – 01/26 isimli arama kurtarma tatbikatı GKRY açıklarında gerçekleşti.

Tatbikata, Yunanistan'a ait Kimon isimli Belharra sınıfı fırkateyn de katıldı.

GKRY'deki İngiliz egemen üssü Akrotiri'ye (Ağrotur) pazartesi günü insansız hava aracı çarpmasının ardından, GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in talebi üzerine, Yunanistan, bölgeye 4 savaş uçağı ile 2 fırkateyn göndereceğini duyurmuştu. Kimon da bu çerçevede bölgede 4 Mart'ta bölgeye gönderilen iki fırkateynden biri olmuştu.