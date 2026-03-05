Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefonda görüştü.
Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinde, iki lider, ülkelerinin stratejik ilişkilerini teyit etti.
İki lider, görüşmede, İran, Lübnan ve Orta Doğu'daki gelişmeleri de ele aldı.
Son Dakika › Güncel › Yunanistan ve Mısır Liderlerinden Stratejik Görüşme - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?