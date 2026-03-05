Yunanistan ve Mısır Liderlerinden Stratejik Görüşme

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefonda görüştü.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinde, iki lider, ülkelerinin stratejik ilişkilerini teyit etti.

İki lider, görüşmede, İran, Lübnan ve Orta Doğu'daki gelişmeleri de ele aldı.