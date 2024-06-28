Yünlü Mamutların Tükenme Sebepleri Araştırıldı - Son Dakika
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Yünlü Mamutların Tükenme Sebepleri Araştırıldı

Araştırmacılar, yünlü mamutların neslinin yaklaşık 4 bin yıl önce 'genetik olmayan' sebeplerle tükendiğini öne sürdü. Yapılan araştırmada, mamutların soyunun tükenme sebebinin soy içi üremeyle ilgili olmadığı belirlendi. Araştırmacılar, mamutların rastgele bir olay sonucu yok olduğunu ve bu olayın ne olduğunun hala bilinmediğini ifade etti.

28.06.2024 13:47
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Araştırmacılar, yünlü mamutların neslinin yaklaşık 4 bin yıl önce "genetik olmayan" sebeplerle tükendiğini öne sürdü.

"Cell" dergisinde yayımlanan araştırmada, Latince adı "mammuthus primigenius" olan yünlü mamutların neslinin tükenme sebepleri araştırıldı.

Araştırmada, yaklaşık 10 bin yıl önce Vrangel Adası'nda mahsur kalan ve 4 bin yıl önce de nesli tükenen yünlü mamutların yok olma sebebinin bilinenin aksine "soy içi üremeye bağlı" olmadığı belirtildi. Bilgisayar yoluyla 21 yünlü mamutun genlerini inceleyen araştırmacılar, mamutların "soy içi üremeyle çoğaldığını" belirledi.

Araştırmacılardan Love Dalen, "Artık genetik nedenlerle soylarının tükendiği fikrini reddedebiliriz." ifadesini kullandı.

Dalen, "Bulgular, mamutların rastgele bir olayla soyunun tükendiğini ve eğer bu olay yaşanmamış olsaydı mamutların hala hayatta olacağını gösteriyor. Bu olayın ne olduğuna ilişkin hala net bir fikrimiz yok. Ancak yok oluşun aniden gerçekleştiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Genetik, Hayvanlar, Güncel, Son Dakika

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