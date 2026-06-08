Manisa Yuntdağı Güreşleri'nde Başpehlivan Feyzullah Aktürk Oldu

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin sekiz etaplık takviminde önemli bir durak olan Yuntdağı Yağlı Güreşleri sona erdi. Ortaköy Güreş Alanı, üç boyunca bin 262 pehlivanı ağırlarken; 2026 yılının başpehlivanı Akhisarlı Feyzullah Aktürk oldu.

Ortaköy Güreş Alanı'nda 5-7 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Yuntdağı Yağlı Güreşleri, Türkiye'nin dört bir yanından gelen bin 262 pehlivanın kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Üç gün boyunca süren heyecanın finalinde, rakibi Yusuf Can Zeybek'i mağlup eden Aktürk, Yuntdağı Er Meydanı'nda kürsünün zirvesine çıkarak 2026 yılının başpehlivanı ünvanını kazandı.

KATILIM YOĞUN OLDU

Minik boylardan başpehlivanlığa kadar yüzlerce sporcunun lig puanı toplamak ve dereceye girebilmek için ter döktüğü organizasyon, Yuntdağı'nın kültürel ve sosyal yaşamına büyük bir hareketlilik kattı.

Güreşlerin final günündeki coşkuya protokolden de geniş bir katılım sağlandı. Mücadeleleri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Genel Sekreter Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, ilçe belediye başkanları, Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk, Genel Sekreter Yardımcıları Ulaş Aydın ve Erk Kayabaş, Büyükşehir Belediyespor Başkanı Alper Ayan, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, federasyon yönetim kurulu üyeleri, Manisa Yuntdağı Yağlı Güreşleri Ağası Sunma Zeytincilik Sahibi Hacı Serdar Sunma ve çok sayıda iş insanı ile vatandaşlar heyecanla takip etti.

KIYASIYA MÜCADELE

Büyükorta, Başaltı ve Başpehlivanlık kategorilerinde üst turlara çıkmak isteyen sporcular, izleyicilere nefes kesen karşılaşmalar izletti. Organizasyonun son gününde yapılan çeyrek final ve yarı final müsabakalarının ardından sabırsızlıkla beklenen final etabına geçildi. Başpehlivanlık unvanını Feyzullah Aktürk göğüslerken; Başaltı, Büyükorta ve diğer boylarda da dereceye giren pehlivanlar ödül töreninde madalyalarına kavuştu.

?Ayrıca etkinlik alanı boyunca kurulan yiyecek ve içecek stantları, yoğun kalabalığın ihtiyaçlarını karşılayarak organizasyona dinamizm kattı.

Başkan Dutlulu, organizasyonun ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"ATA SPORUMUZ YAĞLI GÜREŞİ YAŞATMAK BİZİM İÇİN BÜYÜK SORUMLULUK"

"Yuntdağı Er Meydanı'nda üç gün boyunca sadece güreş müsabakaları izlemedik; yüzyıllardır nesilden nesile aktarılan bir geleneğin coşkusunu hep birlikte yaşadık. Türkiye'nin dört bir yanından gelen pehlivanlarımız, centilmenliğin, cesaretin ve emeğin en güzel örneklerini sergiledi. Ata sporumuz yağlı güreşi yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak bizim için büyük bir sorumluluk. Manisa olarak bu köklü kültürün önemli merkezlerinden biri olmaktan gurur duyuyoruz. Er meydanını doldurarak bu heyecana ortak olan tüm vatandaşlarımıza, mücadele eden sporcularımıza, cazgırlarımıza, hakemlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başpehlivanlık ünvanını kazanan Akhisarlı kardeşimiz Feyzullah Aktürk'ü yürekten tebrik ediyorum."