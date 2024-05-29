Yunus Emre Enstitüsü, İngiltere heyetini ağırlıyor - Son Dakika
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Yunus Emre Enstitüsü, İngiltere heyetini ağırlıyor

Yunus Emre Enstitüsü, İngiltere heyetini ağırlıyor

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), İngiltere'den gelen ve aralarında İngiltere Parlamentosu üyeleri, iş insanları, belediye meclisi üyelerinin yer aldığı heyeti Türkiye'de ağırlıyor. Enstitü, heyetin Türkiye'deki ziyaretinde stratejik işbirliklerinin teşvik edilmesi, ticaret ve yatırım fırsatlarının keşfedilmesi amacını taşıyor. YEE Başkanı Şeref Ateş, Enstitünün temel görevinin Türkiye ile dünya ülkeleri arasında bağ kurmak olduğunu vurgulayarak, heyetin görüşmelerinin ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

29.05.2024 13:59
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Yunus Emre Enstitüsü (YEE), İngiltere'den gelen ve aralarında İngiltere Parlamentosu üyeleri, iş insanları, belediye meclisi üyelerinin yer aldığı heyeti Türkiye'de ağırlıyor.

YEE, Türkiye ile diğer ülkeler arasında çeşitli alanlarda işbirliklerinin artırılması amacıyla çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

Enstitü, 28 Mayıs'ta gelen İngiltere Parlamentosu üyeleri, iş insanları ve belediye meclisi üyelerinin yer aldığı heyeti Ankara ve İstanbul'da 1 Haziran'a kadar ağırlayacak.

Ziyaret kapsamında stratejik işbirliklerinin teşvik edilmesi, ticaret ve yatırım fırsatlarının keşfedilmesi amaçlanıyor.

Heyetin Ankara ziyareti kapsamında Enstitünün Ulus'taki tarihi binasında düzenlenen etkinlikte konuşan YEE Başkanı Şeref Ateş, Enstitünün 88 merkeziyle 66 ülkede faaliyet gösterdiğine işaret ederek, temel görevinin Türkiye ile dünya ülkeleri arasında bağ kurmak olduğunu vurguladı.

İngiltere'den gelen heyetin amacının iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi olduğunun altını çizen Ateş, sağlık turizmi, Kovid-19 salgını sonrası daralan piyasalar, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık gibi konuların ele alındığını belirtti.

Ateş, heyetin Türkiye'deki görüşmelerinin YEE Londra Ofisi tarafından koordine edildiğini söyleyerek, "Böylelikle yasal görevi olan Türkiye ve Türk insanıyla dünya insanları ve hükümetleri arasında bağ kurma görevini yerine getirmiş olacak. Verimli bir toplantı, verimli bir görüşme. Bu görüşmelerin somut çıktıları da olacak, ülkemize ve tabii ki İngiltere ile olan ilişkilerimizin gelişmesine büyük katkı sağlayacak. Onun için de biz üzerimize düşen vazifeleri yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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