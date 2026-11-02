Yunus Emre Enstitüsü Moskova'da ebru ve kat'ı atölyeleri düzenledi - Son Dakika
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Yunus Emre Enstitüsü Moskova'da ebru ve kat'ı atölyeleri düzenledi

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Yunus Emre Enstitüsü Moskova\'da ebru ve kat\'ı atölyeleri düzenledi
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Yunus Emre Enstitüsü, Moskova'da Rusya Devlet Kütüphanesi ve Moskova YEE Türk Kültür Merkezi'nde ebru ve kat'ı atölyeleri düzenledi. Sanat ustaları katılımcılara teknikleri anlattı, misafirler uygulamalı çalışma yaptı. Kütüphanede Türk Kitap Sanatları söyleşisi gerçekleştirildi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Rusya'nın başkenti Moskova'da ebru ve kat'ı atölyeleri düzenledi.

Moskova YEE Türk Kültür Merkezi ve Rusya Devlet Kütüphanesi'nde düzenlenen ebru ve kat'ı atölye çalışmalarına, Moskova YEE Müdürü Ersin Akbulut ve Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in eşi Betül Aksoy Bilgiç'in yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Farklı günlerde yapılan etkinliklere, sanat ustaları Nadire Hande Ihlamur ve Esma Nur Süme, katılımcılara geleneksel Türk süsleme sanatlarından ebru ve kat'ı teknikleri hakkında bilgi verdi.

Tanıtımın ardından misafirler, ebru ve kat'ı tekniklerini uygulamalı olarak deneyimleyerek kendi çalışmalarını yaptı.

YEE, Moskova'daki Rusya Devlet Kütüphanesi'nde "Türk Kitap Sanatları" konulu söyleşi de gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
Kültür SanatMoskovaGüncelRusyaDünyaSon Dakika

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