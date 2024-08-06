Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yaz Kampı Romanya'da Son Buldu - Son Dakika
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Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yaz Kampı Romanya'da Son Buldu

Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yaz Kampı Romanya\'da Son Buldu

Yunus Emre Enstitüsü, Dimitrie Gusti Ulusal Köy Müzesi ev sahipliğinde düzenlediği yaz kampıyla çocuklara Türkçe öğretimi ve Türk kültürünü tanıtma imkanı sağladı.

06.08.2024 12:01
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Yunus Emre Enstitüsü'nün Türkçe öğretimi ile ilgili projeleri ve Türkiye'yi tanıtma etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda Romanya'nın başkenti Bükreş'teki en ünlü müzelerden biri olan Dimitrie Gusti Ulusal Köy Müzesi ev sahipliğinde başlattığı yaz kampı sona erdi. Türkçe, seramik, dokuma, cam boyama, çömlek gibi atölyeleri içeren kamp altı hafta sürdü.

Okulların tatile girmesinin ardından, çocukların yaz dönemini verimli ve eğlenceli geçirmeleri amacıyla Dimitrie Gusti Ulusal Köy Müzesinde bir dizi etkinlik düzenlendi. 8 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliklere 72 okuldan yaklaşık 3 bin çocuk ve veli katıldı.

"VELİLERE ÇOCUKLARI İÇİN TÜRKÇE DERSLERİNİ SEÇMELERİNİ HATIRLATIYORUZ"

Yunus Emre Enstitüsü Romanya Müdürü Mustafa Yıldız yaz kampına dair değerlendirmelerde bulundu. Yıldız, "Çocukların gelişim evrelerinin sağlıklı ilerlemesi, özellikle yaz tatili boyunca ekrandan uzak durmaları, yaparak yaşayarak öğrenmeleri ve Türk kültürünü daha yakından tanımaları amaçlarıyla Ulusal Köy Müzesi ile bu yaz kampını organize ettik. Velilere 'Tercihim Türkçe Projesi' ile devlet okullarında Türkçenin seçmeli dil dersi olduğunu da bu vesile ile anlatarak çocukları için Türkçe derslerini seçmelerini hatırlatmış oluyoruz. Stantlarda ise Romanya'da üniversite okuyan veya Erasmus ile Romanya'ya gelmiş Türk gençleri ve Enstitümüzde Türkçe öğrenen Rumen kursiyerlerimiz gönüllü olarak çalıştılar" dedi.

Bükreş'te Herastrau Parkı içindeki bir açık hava etnografya müzesi olan Dimitrie Gusti Ulusal Köy Müzesinde, çocuklar 6 hafta boyunca Türkçe, seramik, dokuma, cam boyama, çömlek, takı tasarımı, ebru, yapboz, resim, halk oyunları, drama atölyelerine katıldı. Ödüllü bilgi yarışmaları, şiir dinletileri, tiyatro ve halk oyunu gösterileri de etkinlikler arasındaydı.

Kaynak: DHA

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