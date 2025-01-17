Yunus Emre Vakfı Soruşturmasında Tutuklama - Son Dakika
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Yunus Emre Vakfı Soruşturmasında Tutuklama

Yunus Emre Vakfı'na yönelik yaygın naylon fatura iddiaları kapsamında E.A. tutuklandı.

17.01.2025 19:16
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Yunus Emre Vakfı'nın sahte şirketler üzerinden naylon faturalarla zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan vakfın eski başkanı firari şüpheli Şeref Ateş'in oğlu E.A. tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan ve Ankara'ya getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen E.A. soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

E.A. savcılıktaki ifadesinde, suça konu şirketlerin kurucusu olduğunu, şirket kapatma işleri zor olduğu için söz konusu şirketleri başka iş adamlarına devrettiğini öne sürdü.

Vakfı zarara uğratmadığını iddia eden E.A. tutuksuz yargılanma talebinde bulundu.

Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklandı.

Böylece soruşturmada tutuklanan şüpheli sayısı 9 oldu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının suç duyurusunda adı geçen şirketlerden birinin 6 milyon liralık kamu zararını vakfın hesabına yatırdığı öğrenildi.

Soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının Yunus Emre Vakfı'nın tabela şirketlerinden alınan naylon faturalarla zarara uğratıldığı yönündeki suç duyurusu üzerine soruşturma başlatmıştı.

"Zimmet", "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatan savcılık, aralarında eski kurum çalışanlarının da olduğu 15 kişi hakkında gözaltı kararı vermiş, 11'i yakalanmıştı.

Gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i daha önce tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunus Emre Vakfı Soruşturmasında Tutuklama - Son Dakika

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