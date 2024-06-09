Yunus Polisleri, YKS Giriş Belgesini Unutan Öğrenciye Yardım Etti - Son Dakika
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Yunus Polisleri, YKS Giriş Belgesini Unutan Öğrenciye Yardım Etti

Edirne'de Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'nde YKS'ya girecek olan bir öğrenci, okul kapısında sınava giriş belgesini unuttuğunu fark etti. Motosikletli Yunus polisleri tarafından kırtasiyeye götürülen öğrenci, belgesini çıkardıktan sonra tekrar okula bırakıldı. Sınava son anda yetişen öğrenci, polislere teşekkür etti.

09.06.2024 12:54
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EDİRNE'de okul kapısına geldiğinde YKS giriş belgesini unuttuğunu fark eden öğrenci, motosikletli Yunus polisleri tarafından kırtasiyeye götürülüp, belgenin çıkarılması ile yeniden okula bırakıldı.

Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü'nde YKS'ya girmek için gelen bir öğrenci, okul kapısında sınava giriş belgesini unuttuğunu fark etti. Bu sırada bölgedeki motosikletli Yunus polisleri, öğrenciye yardım etti. Kask takılan öğrenci, motosikletle kampüs içerisindeki bir kırtasiyeye götürüldü. Burada sınava giriş belgesi çıkarılan öğrenci, yeniden okulun kapısına getirildi. Sınava son anda yetişen öğrenci, polislere teşekkür etti.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

Trakya Üniversitesi, Edirne, Güvenlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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