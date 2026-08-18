Yunus Polislerinin Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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Yunus Polislerinin Mezuniyet Töreni

Yunus Polislerinin Mezuniyet Töreni
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Ankara'da 67 yunus polisi için mezuniyet töreni düzenlendi. Vali Canbolat, hukuk vurgusu yaptı.

Ankara Valisi Yakup Canbolat, "Sizlerden beklentimiz, görevlerinizi hukuk içinde, adalet duygusuyla ve vatandaşımıza karşı her zaman saygılı bir anlayışla yerine getirmenizdir." dedi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timler Amirliğinde temel eğitim kursu alan 5'i kadın 67 yunus polisi için mezuniyet töreni düzenlendi.

Keçiören'deki Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim Kurs Alanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Ankara Valisi Yakup Canbolat, kursu tamamlayan yunus polislerine görevlerinde başarılar diledi.

Emniyet teşkilatının devletin vatandaşa en yakın olduğu kurumlardan biri olduğunu belirten Canbolat, gece gündüz demeden görev yapan, gerektiğinde canını ortaya koyarak vatandaşların can ve mal güvenliğini koruyan polislerin, milletin huzuru için büyük bir sorumluluk taşıdığının altını çizdi.

Kursu tamamlayan 5'i kadın 67 yunus polisinin, bilgi ve tecrübelerini görevlerine en iyi şekilde yansıtacaklarına inandığını söyleyen Canbolat, "Sizlerden beklentimiz, görevlerinizi hukuk içinde, adalet duygusuyla ve vatandaşımıza karşı her zaman saygılı bir anlayışla yerine getirmenizdir. Bu vesileyle başta il emniyet müdürümüz olmak üzere, Ankara'nın huzur ve güvenliği için fedakarca çalışan bütün emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

"Kararlı olacaksınız ama hukuktan asla ayrılmayacaksınız"

Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek de yunus timlerinin eğitimine, gelişimine ve sahadaki etkinliğin artırılmasına büyük önem verdikleri ifade etti.

Yunusların emniyet teşkilatının sahadaki en dinamik unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Yüksek, Ankara'nın cadde ve sokaklarında suç ve suçluyla mücadele eden önleyici polislik hizmetlerine, şüpheli şahıs ve araçların takibinden meydana gelen olaylara süratle müdahale etmeye kadar çok önemli bir sorumluluk üstlendiğini aktardı.

Hareket kabiliyetleri, olaylara müdahale hızı ve vatandaşlarla doğrudan temasları nedeniyle yunusların teşkilatın görünür unsurlarından biri olduğunu kaydeden Yüksek, "Yunuslardan beklentilerimiz süratli olacaksınız ama tedbiri elden bırakmayacaksınız. Kararlı olacaksınız ama hukuktan asla ayrılmayacaksınız. Güçlü olacaksınız ama vatandaşlarımıza karşı daima anlayışlı ve ölçülü davranacaksınız. Çünkü üzerinizde taşıdığınız üniforma milletimizin devletimize duyduğu güvenin en önemli sembollerinden biridir." diye konuştu.

Törende yunus polislerince zeybek oynandı, akrobatik gösteriler yapıldı, asayiş olayı senaryosu canlandırıldı.

Tören, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Ankara, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunus Polislerinin Mezuniyet Töreni - Son Dakika

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