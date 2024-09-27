Yunus'tan Filistin ve Barış Çağrısı

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Bangladeş'teki geçici hükümete "başdanışman" sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus, "Filistinlilere karşı işlenen insanlığa karşı suçların tüm sorumluları hesap vermeli." dedi.

Yunus, 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

İsrail'in Gazze'de yapmakta olduğu soykırımın küresel çağrılar ve endişelere rağmen devam ettiğini söyleyen Yunus, Filistin'deki durumun sadece Arapları ya da Müslümanları değil bütün insanlığı ilgilendirdiğini belirtti.

Yunus, Filistinli hayatların "harcanabilir" olmadığını vurgulayarak "Filistinlilere karşı işlenen insanlığa karşı suçların tüm sorumluları hesap vermelidir." ifadesini kullandı.

Filistinlileri, özellikle de çocukları ve kadınları vahşetten korumak için "acil ve tam ateşkes" çağrısında bulunan Yunus, BM dahil olmak üzere uluslararası toplumun " Orta Doğu'ya kalıcı barış getirecek tek yol olan iki devletli çözümün hayata geçirilmesi" için harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Yunus, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın da çok sayıda can aldığını söyleyerek, bu iki ülkeyi aralarındaki farklılıkları çözmek ve savaşı sona erdirmek için diyalog kurmaya çağırdı.

Ülkesindeki Arakanlı Müslümanların (Rohingya) durumuna da değinen Yunus, yaklaşık 1,2 milyon Arakanlı Müslümana ev sahipliği yaptıklarını, bu kişilerin "sürdürülebilir ve onurlu bir şekilde" topraklarına dönmeleri için uluslararası toplumla çalışmaya hazır olduklarını belirtti.