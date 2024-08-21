Yunusemre Belediye Başkanı İşçilere Promosyon Müjdesi Verdi - Son Dakika
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Yunusemre Belediye Başkanı İşçilere Promosyon Müjdesi Verdi

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Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, işçilere promosyonların 5 Eylül'de hesaplarına yatacağını duyurdu. Balaban, işçi sınıfının önemine vurgu yaparak, maaşlarda iyileştirme yapacaklarını belirtti.

21.08.2024 10:42  Güncelleme: 10:47
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(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, işçilerle bir araya gelerek promosyon müjdesi verdi. Başkan Balaban, 5 Eylül'de promosyonların işçilerin hesaplarına yatacağını dile getirdi.

Başkan Balaban, Yunusemre Belediye Şantiyesi'nde belediye işçileri ile buluştu. Balaban'a Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kuyumcu, birim müdürleri, Hizmet İş Manisa Şube Başkanı Rahmi Okan Polat, sendika temsilcileri ve işçiler eşlik etti.

İşçilerin yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Balaban, şunları söyledi:

"Bu belediye sadece CHP'nin değil hepimizin belediyesidir"

"Hangi partiye oy verirse versin bütün işçilerimiz başımızın tacıdır. Bu belediye sadece CHP'nin değil hepimizin belediyesidir. Ekonomik tablo çok kötü olmasına rağmen iyi işler yapıyoruz. Ekonomik kaynak yaratıyoruz. İşçi sınıfı dünyanın en onurlu sınıfıdır. Bende her zaman işçi sınıfı ile beraber olmaktan onun bir parçası olmaktan her zaman onur duydum."

Balaban, bütçeleri doğrultusunda maaşlarda iyileştirme yapacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Promosyonlar söz verdiğimiz gibi en iyi şekilde vereceğiz. Geçen dönem 3 bin lira alınan promosyon 23 bin liraya çıkmıştır.  En geç 5 Eylül'de işçilerimizin hesabında olacaktır. Maaşların iyileştirmesi konusunda da bakacağız. Bütçemiz doğrultusunda iyileştirmeyi de yapacağız. Bizim için temel sınıf işçi sınıfıdır. Bizler cebimizi doldurmaya, yandaşları zengin etmeye gelmedik. Bu topluma hizmet etmeye geldik. İşçi sınıfı bizim başımızın tacıdır. Süreç içerisinde çözemeyeceğimiz sorun yok. Yeni kaynaklar yaratıyoruz. Bu kaynakları yarattıkça bu katrilyonluk borcu ödedikçe işçilerimize daha iyi olanaklar sunmak bizim görevimizdir. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizin emeğine yüreğine sağlık."

Yunusemre Belediye Başkanı İşçilere Promosyon Müjdesi Verdi
Kaynak: ANKA

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