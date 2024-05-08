Yunusemre Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Yunusemre Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Yunusemre Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Yunusemre Belediye Meclisi'nin mayıs ayı toplantısı Başkan Semih Balaban yönetiminde yapıldı. Toplantıda çeşitli konular görüşülerek kararlar alındı.

08.05.2024 12:10  Güncelleme: 12:23
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(MANİSA) - Yunusemre Belediye Meclisi'nin mayıs ayı toplantısı, Başkan Semih Balaban yönetiminde yapıldı.

Yunusemre Belediye Meclisi, Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'nda toplandı. Başkan Balaban'ın yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda 26 madde görüşüldü.

Toplantı öncesi meclis üyelerine seslenen Başkan Balaban, "Geçen toplantıda gördüğümüz bir eksiklik vardı salonda. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin olmaması. Onu da astık. Bu konunun gereğini meclis olarak yapmış olalım" dedi.

Toplantıda Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Murakebe Heyeti'ne 5 asil, 5 yedek; Türkiye Belediyeler Birliği'ne bir asil, bir yedek; Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne bir asil bir yedek üyenin seçimi yapılırken daha önce üyelikten çıkılan Ege Belediyeler Birliği'ne yeniden üye olunarak bir asil bir yedek üyenin seçilmesi kararlaştırıldı.

Meclis kararıyla Sosyal Konutlar Müdürlüğü ve Koordinasyon İşleri Müdürlüğü'nün kaldırılması oybirliği ile kabul edildi. Başkan Balaban'a her türlü açık finansman ihtiyacını karşılamak için İller Bankası ve diğer bankalardan kredi kullanması için yetki verilmesi maddesi de oybirliği ile kabul edildi.

Haziran ayı Meclis Toplantısı'nın 4 Haziran saat 18.00'de yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak: ANKA

Balaban, Politika, Güncel, Son Dakika

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