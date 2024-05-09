Yunusemre Belediyesi Kent Tiyatrosu Halıtlı'da çocuklara oyun sahneledi

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(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi Kent Tiyatrosu, Halıtlı'da öğrencilere "Sevimli Müzisyenler-Hiç Kişilik Orkestra" isimli oyunu sahneledi.

Yunusemre Belediyesi Kent Tiyatrosu tarafından Halıtlı İlk ve Ortaokulu'nda sahnelenen 'Sevimli Müzisyenler-Hiç Kişilik Orkestra' isimli oyun çocukların beğenisini topladı.

Hikaye yazarlığını Emrecan Pancar'ın üstlendiği çocuk oyununun düzenlemesini ise Yunusemre Belediyesi Kent Tiyatrosu Sorumlusu Yonca Gezgin ve Sabri Sür yaptı. Oyunun turnesinin ilk durağı olan Halıtlı'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle de çocukların güzel zaman geçirmesi sağlandı.

Yunusemre Belediyesi Kent Tiyatrosu Sorumlusu Yonca Gezgin, oyunun gelecek günlerde tüm kırsal mahalle okullarında sahnelenmeye devam edeceğini belirtti.