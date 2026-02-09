Yunusemre Belediyesi'nden İlçe Genelinde Atık Bitkisel Yağ Denetimleri

(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü iş birliği ile çevre kirliliğini önlemek ve altyapıyı korumak amacıyla atık bitkisel yağ denetimleri yaptı. İlçe genelinde gerçekleştirilen kontrollerde, özellikle restoran, lokanta, kafe, yemekhane ve benzeri gıda işletmeleri mercek altına alındı.

Yunusemre Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin atık bitkisel yağlarını lavaboya döküp dökmediği, yağların uygun koşullarda depolanıp depolanmadığı ve lisanslı firmalara teslim edilip edilmediği kontrol edilerek işletmelerin atık yağ toplama sözleşmeleri, teslim tutanakları ve kayıt belgeleri incelendi.

Denetimler kapsamında kurallara uygun hareket etmeyen işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, çevre mevzuatına aykırı durum tespit edilen işletmeler hakkında tutanak tutulduğu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yasal işlem uygulanacağı bildirildi.

Yetkililer, atık bitkisel yağların lavaboya dökülmesinin kanalizasyon hatlarında tıkanmalara, kötü koku oluşumuna ve altyapı arızalarına yol açtığını belirterek, bu durumun hem çevre hem de halk sağlığı açısından ciddi risk taşıdığına dikkati çekti.

Ekipler vatandaşlara da çağrıda bulunarak evlerde oluşan bitkisel atık yağların lavaboya dökülmemesi gerektiğini belirtti.