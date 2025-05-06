Yunusemre Belediyesi'nden Balkan Gecesi Hıdırellez Şenliği - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesi'nden Balkan Gecesi Hıdırellez Şenliği

Yunusemre Belediyesi, 100. Yıl Meydanı'nda düzenlenen Balkan Gecesi ile Hıdırellez'i kutladı. Etkinliğe katılanlar, sahne alan farklı kültürlerin oyunlarıyla keyifli bir gece yaşadı. Başkan Balaban, kültürel birlikteliğin önemine vurgu yaptı.

06.05.2025 12:20
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(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi'nin katkılarıyla 100. Yıl Meydanı'nda "Balkan Gecesi Hıdırellez Şenliği" düzenlendi.

Yunusemre Belediyesi, Hıdırellez'i, 100. Yıl Meydanı'nda Balkan Gecesi ile kutladı. Etkinliğe, Başkan Balaban ve eşi Serap Balaban, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Manisa Makedonya Göçmenleri Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği (MAK-GÖÇ) Başkanı Yeliz Deniz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gecede sahne alan Bando Balkan, MAK-GÖÇ Üsküp Yöresi Halk Oyunları ve Çiftetelli ekibi ile Güreler Halk Oyunları Üsküp ekibi izleyenlerin beğenisini topladı. Gecede konuşan MAK-GÖÇ Başkanı Yeliz Deniz, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Balaban ise vatandaşlarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Biz dünyaya tek bir pencereden bakıyoruz, o da insan olmak"

"Biz bütün Yunusemre'nin belediyesiyiz. Her kültüre önem veriyoruz. Farklılıklarımız zenginliğimizdir. 8 Nisan'da burada çok güzel bir Roman Gecesi düzenlemiştik. Bugün de Hıdırellez'i selamlayarak harika bir göçmen gecesi yapıyoruz. Yunusemre'de birçok konuda anlayış değişti. Artık Yunusemre, sanatla, bilimle, kültürle, müzikle ve sporla anılıyor. Bunu gerçekleştiren siz değerli halkımızsınız. Her türlü kültüre ve etnik kökene saygım var. Ben de baba tarafından Selanik göçmeniyim. Ancak tüm insanlar benim nezdimde eşittir. Biz dünyaya tek bir pencereden bakıyoruz, o da insan olmak. Dil, din, ırk, mezhep ve sınıf ayrımı yapmadık. Bütün insanlar her anlamda eşittir. Bu güzel geceye emek veren herkese teşekkür ediyorum. Eşim ve Özge Başkanımız Yörük kökenli. Önümüzdeki ay burada Yörük Gecesi düzenleyeceğiz. Belediye olarak kültürel etkinliklerimize devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yunusemre Belediyesi'nden Balkan Gecesi Hıdırellez Şenliği - Son Dakika

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