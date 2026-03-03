Yunusemre Belediyesi'nden Hastane Önünde İftar Yemeği Dağıtımı

(MANİSA)- Yunusemre Belediyesi, dayanışma ve birlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla Manisa Celal Bayar Hastanesi önünde iftar yemeği dağıttı.

Yunusemre Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle ilçenin farklı mahalle ve noktalarında vatandaşlarla iftar sofralarında buluşmaya devam ediyor. Paylaşma, dayanışma ve birlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla kurulan iftar sofraları, her akşam yüzlerce vatandaşı bir araya getiriyor. Bu kapsamda Yunusemre Belediyesi, Manisa Celal Bayar Hastanesi önünde iftar yemeği dağıtımı yaptı. Hastane çalışanları, hastanede tedavi gören vatandaşların yakınları ve üniversite öğrencileri için hazırlanan iftar yemekleri, ramazan ayının manevi iklimine uygun bir dayanışma örneği olarak öne çıktı.