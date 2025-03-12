Yunusemre Belediyesi'nden Osmancalı Mahallesi'ne Kilitli Parke Taşı Döşeme

(MANİSA)- Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Osmancalı Mahallesi'nde kilitli parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdi.

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde başlattığı çalışmalarına devam ediyor. Yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda Osmancalı Mahallesi'nde kilitli parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdi.

"Çalışmalarımız belirli bir program dahilinde devam edecek"

Yol düzenleme çalışmalarının belirli bir program çerçevesinde devam edeceğini vurgulayan Belediye Başkanı Semih Balaban, ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmayı hedeflediklerini belirtti. Balaban, "Vatandaşlarımıza modern bir ilçe oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yol düzenleme, parke taşı döşeme ve altyapı iyileştirme çalışmalarımız belirli bir program dahilinde devam edecek" dedi.