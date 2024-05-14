Yunusemre Belediyesi Personeline Meslek Hastalıkları Eğitimi - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesi Personeline Meslek Hastalıkları Eğitimi

Yunusemre Belediyesi Personeline Meslek Hastalıkları Eğitimi

Yunusemre Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı iş birliği ile personeline meslek hastalıkları konusunda farkındalık eğitimi verdi.

14.05.2024 11:19  Güncelleme: 12:00
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(MANİSA)- Yunusemre Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı iş birliği ile personeline meslek hastalıkları konusunda farkındalık eğitimi verdi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında Yunusemre Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı iş birliğiyle belediye personeline meslek hastalıklarının önlenmesi, obezite ve diyabet eğitim semineri verildi.

Yunusemre Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen seminere, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Haydar İzci, Özel Kalem Müdürü Seyit Ali Özmen, Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı ve personel katıldı. Eğitim Manisa Yeşilay İl Başkanı Barış Kamiloğlu, İl Sağlık Müdürlüğü personeli Salih Sevim, Uzm. Dr. Abidin Köse ve Uzm. Diyetisyen Atiye Kayıkçı tarafından verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yunusemre Belediyesi Personeline Meslek Hastalıkları Eğitimi - Son Dakika

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