Manisa'da şehit kardeşinin nikah törenine protokol yoğun ilgi gösterdi - Son Dakika
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Manisa'da şehit kardeşinin nikah törenine protokol yoğun ilgi gösterdi

Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesisleri, teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın ikiz kardeşi Yunus Budak'ın nikah törenine ev sahipliği yaptı. Törende genç çiftin nikah şahitliğini yapan protokol üyeleri, Şehit Enes Budak'ı da andı.

04.06.2024 10:58
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(MANİSA)- Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesisleri, teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın ikiz kardeşi Yunus Budak'ın nikah törenine ev sahipliği yaptı. Şehit ailesini bu mutlu gününde Manisa protokolü yalnız bırakmadı.

Irak'ın kuzeyinde teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın ikiz kardeşi Yunus Budak, Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesisleri'nde Hatice Bulut ile hayatını birleştirdi. Çifti bu mutlu günlerinde, Manisa Valisi Enver Ünlü, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, İş İnsanları Latif Aydemir, Mehmet Gökçe, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Ali Kuyumcu, Mehmet Mesut Doğan da yalnız bırakmadı.

Törende genç çiftin nikah şahitliğini yapan protokol üyeleri, Şehit Enes Budak'ı da andı.

Kaynak: ANKA

Yunusemre, Muradiye, Manisa, Piyade, Irak, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

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