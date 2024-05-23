Yunusemre Belediyesi, Tüm Yerel Sen ile Sosyal Denge Tazminatı Protokolü İmzaladı - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesi, Tüm Yerel Sen ile Sosyal Denge Tazminatı Protokolü İmzaladı

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Yunusemre Belediyesi, sözleşmeli personel ve memurların ekonomik ve sosyal haklarını iyileştirmek amacıyla Tüm Yerel Sen ile sosyal denge tazminatı protokolü imzaladı.

23.05.2024 17:38  Güncelleme: 17:50
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(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi bünyesinde görev yapan sözleşmeli personel ve memurların ekonomik ve sosyal haklarını iyileştirmek amacıyla Tüm Yerel Sen ile sosyal denge tazminatı protokolü imzaladı. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, "Belediyenin imkansızlıklarına rağmen emeğe olan saygımızdan sosyal denge tazminatını yüzde 100 olarak uyguluyoruz" dedi.

Yunusemre Belediyesi, bünyesinde görev yapan sözleşmeli personel ve memurları kapsayan sosyal denge tazminatı için yetkili sendika Tüm Yerel Sen ile protokol imzaladı. Belediye Başkanlığı makamında gerçekleştirilen imza törenine Başkan Balaban, Tüm Yerel Sen Tüm Genel Başkanı Mücahit Dede, Manisa Şube Başkanı Recep Abatay, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kuyumcu ve sendika temsilcileri katıldı.

Balaban, yaptığı konuşmada, çalışanlarının her zaman yanında olduklarını ve onların haklarını korumak için imkanları ölçüsünde ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı. Balaban, "Belediyemizde yetkili sendika olan Tüm Yerel Sen ile  sosyal denge tazminatı konusunda anlaşmaya vardık. Belediyenin imkansızlıklarına rağmen emeğe olan saygımızdan sosyal denge tazminatını yüzde 100 olarak uyguluyoruz. İşçi kardeşlerimizin de, emeği ile geçinen memur kardeşlerimizin de yanındayız. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

İmzalanan protokolün belediye çalışanlarının iş verimliliğini artıracağına inandıklarını belirten Tüm Yerel Sen Tüm Genel Başkanı Mücahit Dede ise, iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Dedei, şunları kaydetti:

"31 Mart Yerel Seçimleri'nden sonra biz memurlar için de geçerli olan özgür, örgütlenme yapabilmenin önü açıldı. Bu dönem için yetkiyi aldık. Yetki sonrası protokolümüzü yapıyoruz. Başkanımıza, bürokratlarımıza, şube başkanımıza iş yeri temsilcilerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tabii ki sözleşmeleri mali gerçeklikler üzerine ve sürekli olmasını gözeterek yapıyoruz. Bu konuda devletçi de bir anlayışımız var. Şartlar doğrultusunda sözleşmemizi imzaladık. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ülkede yaşanan ekonomik krizde arkadaşlarımız nefes alacaktır. Tüm üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Yunusemre Belediyesi, Tüm Yerel Sen ile Sosyal Denge Tazminatı Protokolü İmzaladı
Kaynak: ANKA

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