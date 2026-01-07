Yunusemre Belediyespor Judocusu Emin Levent Yelkenci, Ordu'dan Gümüş Madalya ile Döndü

(MANİSA)- Yunusemre Belediyespor'un judocusu Emin Levent Yelkenci, Ordu'da düzenlenen Okul Sporları Gençler Judo Türkiye Birinciliği'nde gümüş madalya kazandı.

Yunusemre Belediyespor judocusu Emin Levent Yelkenci, Ordu'da düzenlenen Okul Sporları Gençler Judo Türkiye Birinciliği müsabakalarında önemli bir başarıya imza attı. 73 kilo kategorisinde mücadele eden genç sporcu, müsabakaları Türkiye ikincisi olarak tamamlayarak gümüş madalya kazandı. Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi olan Emin Levent Yelkenci, güçlü rakiplerin yer aldığı organizasyonda sergilediği etkili performansla dikkat çekti.

"Sporcumuzu, antrenörlerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum"

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, genç sporcuya ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Kanik, "Emin Levent Yelkenci'nin Türkiye ikinciliği bizleri son derece mutlu etti. Hem eğitim hayatını sürdürüp hem de bu seviyede başarı elde etmesi takdire şayandır. Kendisinin önümüzdeki süreçte daha büyük başarılara imza atacağına ve milli takım yolunda önemli adımlar atacağına yürekten inanıyoruz. Sporcumuzu, antrenörlerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" dedi.