Yunusemreli Judocular, Burdur'dan Yedi Madalyayla Döndü
Yunusemreli Judocular, Burdur'dan Yedi Madalyayla Döndü

11.02.2026 14:31  Güncelleme: 15:52
Yunusemre Belediyespor'un judocuları, Burdur'da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Judo Grup Müsabakaları'nda üç altın, iki gümüş ve iki bronz madalya kazanarak Türkiye Şampiyonası finallerine katılma hakkı elde etti.

Yunusemre Belediyespor, Burdur'da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Judo Grup Müsabakaları'nda elde ettiği derecelerle Manisa'yı gururlandırdı. Müsabakalara katılan sporcular, toplam yedi madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Judocular, 3-4 Mart 2026 tarihlerinde Karaman'da gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası finallerine katılma hakkı elde etti.

Organizasyonda 36 kiloda Beyza Tüfek, 40 kiloda Elif Şanıer ve 42 kiloda Oğuzhan Uygun altın madalya kazanarak kürsünün zirvesine çıktı. 38 kiloda Yağız Duman ile 40 kiloda Rabia Tekin gümüş madalyanın sahibi olurken, 55 kiloda Doruk Eymen Demircan ve yine 55 kiloda Efe Batu bronz madalya elde etti.

Yunusemre Belediyespor Başkanvekili Yücel Taşçı, Burdur'dan yedi madalya ile dönmenin kulüp adına büyük gurur olduğunu belirterek, antrenörleri ve sporcuları tebrik etti. Karaman'da yapılacak Türkiye Şampiyonası finallerine de değinen Taşçı, "Sporcularımıza güvenimiz tam. İnşallah finallerde de aynı kararlılıkla mücadele ederek hem kulübümüzü hem okullarını hem de Manisa'mızı en iyi şekilde temsil edeceklerdir" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Yunusemreli Judocular, Burdur'dan Yedi Madalyayla Döndü
