Yunusemre Belediyespor judocusu Ramazan İnci Yıldızlar Avrupa Judo Kupası\'nda üçüncü oldu

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(MANİSA)- Yunusemre Belediyespor'un judocusu Ramazan İnci, Kocaeli'de düzenlenen Yıldızlar Avrupa Judo Kupası'nda üçüncü oldu. Belediyespor Kulübü Başkanı Bülent Kanik, "Onun için güzel bir başlangıç oldu. Kendisini, antrenörlerini ve ailesini kutluyor, başarılarını bundan sonra da devam ettireceğine yürekten inanıyoruz" dedi.

Avrupa Judo Birliği ve Türkiye Judo Federasyonu tarafından organize edilen Yıldızlar Avrupa Judo Kupası Kocaeli'de yapıldı. Turnuvada Türkiye'yi temsil eden Yunusemre Belediyespor'un judocusu Ramazan İnci, 55 kiloda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Sporcuyu ve antrenörlerini tebrik eden Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, judoda bir başarıya daha imza atmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Amatör branşlarda altyapıya verdikleri önemle geleceğe emin adımlarla ilerlediklerini kaydeden Kanik, "Kendi altyapımızdan yetiştirdiğimiz kıymetli sporcumuz Ramazan İnci'nin ülkemize madalya kazandırması hepimizi gururlandırdı. Bu madalyayı çok istemişti. Onun için güzel bir başlangıç oldu. Kendisini, antrenörlerini ve ailesini kutluyor, başarılarını bundan sonra da devam ettireceğine yürekten inanıyoruz" diye konuştu.