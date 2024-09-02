Yunusemre Belediyespor Tekvandocusu Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek

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(MANİSA)- Yunusemre Belediye spor'un tekvandocusu Recep Alperen Aktaş, gençler milli takım seçmesinde birinci olarak Türkiye'yi Güney Kore'de yapılacak Dünya Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı.

Türkiye Tekwando Federasyonu, Gençler Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'ni Konya'da gerçekleştirdi. Seçmelerde +78 kiloda mücadele eden Yunusemre Belediyespor'un tekvanocusu Recep Alperen Aktaş, rakiplerini mağlup ederek birinci oldu ve Dünya Şampiyonası biletini almayı başardı. Recep Alperen Aktaş, 1- 6 Ekim arasında Güney Kore'nin Chuncheon kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Belediyespor Tekvando Antrenörü Serap Aydeniz, Alperen'in seçmelere katılmadan önce Manisa spor camiasına verdiği birincilik sözünü tuttuğunun altını çizerek, zorlu rakipleri geçip hedefe ulaşmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Aydeniz, yeni hedeflerinin Dünya Şampiyonası'ndan da başarıyla dönmek olduğunu belirterek, "Kilolarında üst seviye sporcuların çağrıldığı seçmeye iyi hazırlanmıştık. Güçlü rakiplerle karşılaştık. Bu bileti almak için en iyisi olmayı kanıtlamak gerekiyordu. Biz de çok çalışarak iyi bir taktik disiplinle bunu ispatladık. İlk hedefe ulaştığımız için mutluyuz. Güney Kore'den de başarıyla döneceğimize inanıyoruz" dedi.