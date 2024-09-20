Manisa'nın Yunusemre ilçesinde park halindeki otomobile çarpan otomobil takla attı.
S.G'nin kullandığı yabancı plakalı otomobil Uncubozköy Mahallesi Alparslan Türkeş Kavşağında park halindeki bir otomobile çarpıp takla attı.
Sağlık ekiplerince ambulansta ayakta tedavi edilen otomobilin sürücüsü taburcu edilirken yapılan alkol muayenesinde 2.20 promil alkollü olduğu belirlendi.
Sürücü işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Yunusemre'de Alkollü Sürücü Takla Attı - Son Dakika
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