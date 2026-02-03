Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Angel Patileri UK Temsilcilerini Ağırladı

(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, İngiltere merkezli Angel Patileri UK Derneği temsilcilerini ağırladığı buluşmada, sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Balaban, İngiltere merkezli faaliyet gösteren Angel Patileri UK Derneği'nin Kurucusu Ceren Seher Çalışkan ve eşi Gökhan Yadırgı ile Nihan Dargınlı ve Melis Dargınlı'yı makamında ağırladı. Ziyarette, sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmalar ve iş birliği olanakları konuştu.

Balaban, ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirme, Yunusemre Belediyesi Hayvan Yaşam Merkezi'nde yürütülen çalışmalara verilen destek dolayısıyla Angel Patileri UK ailesine teşekkür etti.

Sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik projelere büyük önem verdiklerini belirten Balaban, "Can dostlarımız için yapılan her çalışma çok kıymetli. Hayvan Yaşam Merkezimizde yürüttüğümüz faaliyetlerde sivil toplum kuruluşlarının desteği bizler için son derece önemli. Angel Patileri UK ile birlikte güzel ve kalıcı çalışmalara imza atmayı arzu ediyoruz" dedi.

Ceren Seher Çalışkan ise dernek olarak sokak hayvanlarının yaşam haklarını korumaya yönelik projelere destek verdiklerini belirtti. Türkiye'de ve özellikle Yunusemre'de yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini dile getiren Çalışkan, "Sokak hayvanları adına atılan her olumlu adımın yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Hayvan Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalar bizleri çok memnun etti. Bundan sonra da imkanlarımız doğrultusunda destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Balaban ziyaret sonunda dernek yöneticilerine Hayvan Yaşam Merkezi'ne verdiği desteklerden dolayı plaket ve teşekkür belgesi verdi.