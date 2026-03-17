Yunusemre'de Trafik Kazası: 1 Ölü
Yunusemre'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Yunusemre'de Trafik Kazası: 1 Ölü
17.03.2026 17:53
Manisa'da kontrolden çıkan otomobil, pikaba çarparak bir kişinin ölümüne neden oldu.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Nazan B. (44) idaresindeki 45 PB 301 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi'nde kontrolden çıkarak refüje, ardından karşı yönden gelen Zeki Kaya (52) yönetimindeki 07 F 8779 plakalı pikaba çarptı.

Kazada ağır yaralanan pikap sürücüsü Kaya, kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Polis ekipleri otomobil sürücüsü Nazan B'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

