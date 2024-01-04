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Yurdun bazı kesimlerinde hafta sonu ve pazartesi günü sis ve pus bekleniyor - Son Dakika
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Yurdun bazı kesimlerinde hafta sonu ve pazartesi günü sis ve pus bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yurdun bazı kesimlerinde hafta sonu ve pazartesi günü sis ve puslu hava beklendiği belirtildi. Sis ve pusun, atmosferik su buharının yoğuşarak yerde yatay görüşü engelleyen bulut oluşumu olduğu ifade edildi. Sürücüler ve vatandaşlar uyarılarak dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Yurdun bazı kesimlerinde hafta sonu ve pazartesi günü sis ve pus bekleniyor
04.01.2024 - 17:18,  Güncelleme: 17:18
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Yurdun bazı kesimlerinde hafta sonu ve pazartesi günü, sis ve puslu havanın görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kış mevsiminin başlamasıyla yurdun iç kesimleri başta olmak üzere gece ve sabah saatlerinde pus ve sis görüldüğüne işaret edildi.

Sisin, "atmosferik su buharının çok küçük su damlaları şeklinde yoğuşarak, yerde yatay görüşü engelleyen bulut oluşumu" diye tarif edildiği açıklamada, çok nadir buz kristallerinin yerde veya yere yakın seviyelerde oluşması sonucu görülebildiği kaydedildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre bugün gece saatlerinde, yurdun batı kesimlerden başlayarak yüksek basınç sisteminin etkisi altına gireceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumartesi günü Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde; pazar günü İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde; pazartesi günü Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Yozgat ve Sivas çevrelerinde gece ve sabah saatlerinde sis ve pus görüleceği tahmin edilmektedir. Sisin meydana getireceği olumsuzluklara karşı başta sürücülerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Açıklamada, meteorolojik tahmin ve erken uyarılara, "mgm.gov.tr" internet sitesi, Meteorolojinin Sesi Radyosu, kurumun mobil uygulaması ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceği de anımsatıldı.

Kaynak: AA
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