Yurdun Çeşitli Bölgelerinde Şiddetli Yağış Bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yurdun Çeşitli Bölgelerinde Şiddetli Yağış Bekleniyor

18.02.2026 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MGM, iç ve doğu bölgelerde kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yaptı. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada, İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun batı, Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz ile Bitlis çevrelerinde kuvvetli sağanak, Adana'nın kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batı çevrelerinde "çok kuvvetli ve şiddetli" yağış beklendiği bildirildi.

MGM'nin tahminlerine göre, yurdun genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yurdun güney ve batı kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile zamanla Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Toroslar Mevkiinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Yurdun batı kesimlerinde yağış ile birlikte azalması beklenen hava sıcaklıkları, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

MGM'den uyarılar

MGM, İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun batı, Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz ile Bitlis çevrelerinde kuvvetli sağanak, Adana'nın kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batı çevrelerinde "çok kuvvetli ve şiddetli" yağış beklendiğini bildirdi.

Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden orta, Güneydoğu Anadolu dışındaki yerlerde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar esmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğu bildirildi.

Doğu Akdeniz'in doğusunda ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğini duyuran MGM, ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme çamur yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Denizlerde hava durumu

Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de kuvvetli fırtına, Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Fırtına, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yurdun Çeşitli Bölgelerinde Şiddetli Yağış Bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları Meclis’e Sunuldu CHP'li Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları Meclis'e Sunuldu
16 yaşındaki Rıdvan’ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi 16 yaşındaki Rıdvan'ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi
’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde yapıldı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki anket ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket
Üniversite hastanesinde neler oluyor Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için... Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için...
Kardeş kavgasında kan aktı Hiç acımadan kurşun yağdırıp kaçtı Kardeş kavgasında kan aktı! Hiç acımadan kurşun yağdırıp kaçtı
Sabancı ailesi genişliyor: İki kez düğün yapacaklar Sabancı ailesi genişliyor: İki kez düğün yapacaklar

11:13
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün İşte komisyon raporunun detayları
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! İşte komisyon raporunun detayları
10:54
Köyde facia Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
10:44
Bahçeli’nin ’’Ayağımızın altında paspastır’’ diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
Bahçeli'nin ''Ayağımızın altında paspastır'' diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
10:43
Galatasaray’ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an
Galatasaray'ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an
10:30
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul’da kar yağışı başladı
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul'da kar yağışı başladı
10:28
Trump’ın koltuğu sallanıyor Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
Trump'ın koltuğu sallanıyor! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 11:24:31. #7.11#
SON DAKİKA: Yurdun Çeşitli Bölgelerinde Şiddetli Yağış Bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.