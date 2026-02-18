Yurdun Çeşitli Bölgelerinde Şiddetli Yağış Bekleniyor

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada, İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun batı, Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz ile Bitlis çevrelerinde kuvvetli sağanak, Adana'nın kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batı çevrelerinde "çok kuvvetli ve şiddetli" yağış beklendiği bildirildi.

MGM'nin tahminlerine göre, yurdun genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yurdun güney ve batı kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile zamanla Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Toroslar Mevkiinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Yurdun batı kesimlerinde yağış ile birlikte azalması beklenen hava sıcaklıkları, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

MGM'den uyarılar

Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden orta, Güneydoğu Anadolu dışındaki yerlerde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar esmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğu bildirildi.

Doğu Akdeniz'in doğusunda ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğini duyuran MGM, ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme çamur yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Denizlerde hava durumu

Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de kuvvetli fırtına, Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.