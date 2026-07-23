Yüreğir Başkan Vekilliği Seçiminde Durum Karıştı - Son Dakika
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Yüreğir Başkan Vekilliği Seçiminde Durum Karıştı

Yüreğir Başkan Vekilliği Seçiminde Durum Karıştı
23.07.2026 12:41
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Yüreğir Belediyesi'nde yapılan başkan vekilliği seçimi itiraz üzerine durduruldu. Cafer Boyraz itiraz edeceğini duyurdu.

ADANA'nın merkez Yüreğir Belediyesi Belediye Başkan Vekilliği seçiminde, yapılan itiraz üzerine yürütmenin durdurulması kararı verildi. Belediye Başkan Vekili Cafer Boyraz, karara tepki göstererek, "Kararın tebliğinden itibaren yasal süresi içinde gerekli itirazımız Bölge İdare Mahkemesi'ne sunulacaktır" dedi.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, yargılandığı davada aldığı ceza nedeniyle 21 Nisan'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Kararın ardından mecliste belediye başkan vekilliği seçimi yapıldı. Seçimde 21 oy alan CHP'nin adayı Cafer Boyraz, başkan vekili seçildi. Seçimde 15 oy alan AK Parti'li Tarık Özünal, seçime itiraz ederek konuyu yargıya taşıdı. İtirazları değerlendiren İdare Mahkemesi, Yüreğir Belediye Başkan Vekilliği seçiminde yürütmenin durdurulmasına, seçimlerin 3'üncü turdan itibaren tekrarlanmasına karar verdi.

'İTİRAZ EDECEĞİZ'

Kararın ardından yazılı açıklama yapan Başkan Vekili Cafer Boyraz, "Hiç kimse Yüreğir halkının iradesini hukuki dayanaktan yoksun iddialarla gölgeleyemez. Hiç kimse millet iradesini asılsız iddialar ve hukuka aykırı yöntemler üzerinden tartışmaya açamaz. Biz hukuka ve yargıya saygılıyız. Yüreğir halkının iradesini sonuna kadar savunmaya, hukuk mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Kararın tebliğinden itibaren yasal süresi içinde gerekli itirazımız Bölge İdare Mahkemesi'ne sunulacaktır" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Belediye, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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