Yüreğir'de İlk İftar Sofrası Kuruldu

(ADANA) - Ramazan ayının başlamasıyla Yüreğir'de ilk iftar sofrası Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde kuruldu. Yüreğir Belediyesi'nin düzenlediği iftarda vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerimizde aynı sofrayı paylaşarak dayanışmayı daha da büyüteceğiz" dedi.
Yüreğir Belediyesi, ilk iftar yemeğini Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde düzenledi. Kiremithane, Mutlu ve Çamlıbel mahallelerini de kapsayan iftara, Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın yanı sıra başkan yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
İftar sofralarını tek tek dolaşıp vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Ramazan kardeşliğin, sevginin, dayanışmanın arttığı, birbirimize daha sıkı sarıldığımız bir ay. Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerimizde aynı sofrayı paylaşarak dayanışmayı daha da büyüteceğiz. İftar yemeğimizde bizimle bir araya gelen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
İftar sonrası esnaf ziyareti
İftardan sonra bölge esnafını ziyaret eden Demirçalı'ya esnaf ve vatandaşlar da ilgi, alakası ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
Yüreğir Belediyesi, ramazan ayı boyunca ilçenin farklı noktalarında iftar sofraları kurmaya devam edecek. Ramazan ayının manevi atmosferinde birlik ve beraberliği güçlendirmeyi amaçlayan etkinlikler, ilçe sakinlerine sıcak bir iftar sofrasında bir araya gelme fırsatı sunacak.
Yüreğir Belediyesi'nin iftar programı şöyle:
5 Mart Çarşamba - Cumhuriyet Hanımeli Kapalı Semt Pazarı
6 Mart Perşembe – Karacaoğlan 3772 Sokak Meslek Lisesi Yanı
8 Mart Cumartesi – Doğankent Bahçelievler Mahallesi
10 Mart Pazartesi – Atakent Mahallesi Dede Korkut Parkı önü
11 Mart Salı – Yunusoğlu Hürriyet Mahallesi Polis Karakolu önü
12 Mart Çarşamba- Yunus Emre Mahallesi Cuma Pazarı yeri
13 Mart Perşembe – Solaklı Cumhuriyet Mahallesi
14 Mart Cuma – Yavuzlar AKSANTAŞ TOKİ arkası pazar yeri
15 Mart Cumartesi – Eski Misis Köprüsü pazar yeri
17 Mart Pazartesi – Yamaçlı 1000 Sokak
19 Mart Çarşamba – PTT Evleri Mahallesi
21 Mart Cuma – Yeşilbağlar/ Bahçelievler
22 Mart Cumartesi - Özler Mahallesi
24 Mart Pazartesi – Köprülü Mahallesi –M.A.E. Kültürevi yanı
25 Mart Salı – 19 Mayıs Mahallesi Levent Köprüsü üzeri
26 Mart Çarşamba - Başak Mahallesi Muhtarlık önü
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