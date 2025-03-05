Yüreğir'de İlk İftar Sofrası Kuruldu

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(ADANA) - Ramazan ayının başlamasıyla Yüreğir'de ilk iftar sofrası Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde kuruldu. Yüreğir Belediyesi'nin düzenlediği iftarda vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerimizde aynı sofrayı paylaşarak dayanışmayı daha da büyüteceğiz" dedi.

Yüreğir Belediyesi, ilk iftar yemeğini Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde düzenledi. Kiremithane, Mutlu ve Çamlıbel mahallelerini de kapsayan iftara, Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın yanı sıra başkan yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

İftar sofralarını tek tek dolaşıp vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Ramazan kardeşliğin, sevginin, dayanışmanın arttığı, birbirimize daha sıkı sarıldığımız bir ay. Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerimizde aynı sofrayı paylaşarak dayanışmayı daha da büyüteceğiz. İftar yemeğimizde bizimle bir araya gelen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İftar sonrası esnaf ziyareti

İftardan sonra bölge esnafını ziyaret eden Demirçalı'ya esnaf ve vatandaşlar da ilgi, alakası ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Yüreğir Belediyesi, ramazan ayı boyunca ilçenin farklı noktalarında iftar sofraları kurmaya devam edecek. Ramazan ayının manevi atmosferinde birlik ve beraberliği güçlendirmeyi amaçlayan etkinlikler, ilçe sakinlerine sıcak bir iftar sofrasında bir araya gelme fırsatı sunacak.

Yüreğir Belediyesi'nin iftar programı şöyle:

5 Mart Çarşamba - Cumhuriyet Hanımeli Kapalı Semt Pazarı

6 Mart Perşembe – Karacaoğlan 3772 Sokak Meslek Lisesi Yanı

8 Mart Cumartesi – Doğankent Bahçelievler Mahallesi

10 Mart Pazartesi – Atakent Mahallesi Dede Korkut Parkı önü

11 Mart Salı – Yunusoğlu Hürriyet Mahallesi Polis Karakolu önü

12 Mart Çarşamba- Yunus Emre Mahallesi Cuma Pazarı yeri

13 Mart Perşembe – Solaklı Cumhuriyet Mahallesi

14 Mart Cuma – Yavuzlar AKSANTAŞ TOKİ arkası pazar yeri

15 Mart Cumartesi – Eski Misis Köprüsü pazar yeri

17 Mart Pazartesi – Yamaçlı 1000 Sokak

19 Mart Çarşamba – PTT Evleri Mahallesi

21 Mart Cuma – Yeşilbağlar/ Bahçelievler

22 Mart Cumartesi - Özler Mahallesi

24 Mart Pazartesi – Köprülü Mahallesi –M.A.E. Kültürevi yanı

25 Mart Salı – 19 Mayıs Mahallesi Levent Köprüsü üzeri

26 Mart Çarşamba - Başak Mahallesi Muhtarlık önü