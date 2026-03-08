Yüreğir'de 8 Mart'a Özel "Cumhuriyet Işığında Edebiyat ve Kadın" Söyleşisi

(ADANA) - Yüreğir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde özel bir etkinliğe imza attı. Ayşe Kulin ve Sema Soykan'ın katılımıyla düzenlenen "Cumhuriyet Işığında Edebiyat ve Kadın" söyleşisi yoğun katılımla gerçekleşti.

Yüreğir'de 8 Mart dolayısıyla kadınların toplumsal yaşamda ve edebiyatta üstlendiği rolün ele alındığı "Cumhuriyet Işığında Edebiyat ve Kadın" başlıklı söyleşide, Cumhuriyet'in kadınlara kazandırdığı haklar ve bu kazanımların kültür ve sanat dünyasına yansımaları konuşuldu. Katılımcılar, yazarların deneyimlerini ve değerlendirmelerini ilgiyle dinledi.

Programa Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ve eşi Fidelya Demirçalı da katıldı. Söyleşinin sonunda Başkan Demirçalı, etkinliğe katkılarından dolayı Ayşe Kulin ve Sema Soykan'a teşekkür ederek çiçek takdim etti. Yüreğir Belediyesi Kültürevleri'nde hazırlanan özel tablolar da günün anısına yazarlara hediye edildi.

Programda kısa bir konuşma yapan Başkan Demirçalı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün önemine dikkati çekerek kadınların toplumun her alanında daha güçlü bir şekilde yer almasının önemine vurgu yaptı. Demirçalı, "Cumhuriyetimizin aydınlık değerleriyle kadınların eğitimde, sanatta, edebiyatta ve yaşamın her alanında daha görünür olmasını desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Söyleşi sonunda yazarlar Ayşe Kulin ve Sema Soykan, okurları için kitaplarını imzaladı.

Katılımcılar, yazarlarla sohbet etme ve hatıra fotoğrafı çektirme fırsatı buldu.