Yüreğir Belediyesi ile Hastane Arasında Sağlık İndirimi Protokolü İmzalandı

Güncel

(ADANA) - Yüreğir Belediyesi ile özel bir hastane arasında sağlık protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Belediye personeli, sağlık hizmetlerinden indirimli yararlanacak.

Yüreğir Belediyesi ile özel bir hastane arasında personele yönelik sağlık indirimi protokolü imzalandı. Belediye Başkanı Ali Demirçalı ve hastanenin genel müdür yardımcısı arasında imzalanan protokol kapsamında Belediye personeli hastane imkanlarından indirimli faydalanacak.

Çalışanlara sunulan sağlık hizmetlerinden; ayakta ve yatarak muayene, tetkik ve tedavi hizmetlerinde yüzde 20, ameliyat ve medikal tedavide ise yüzde 10 indirim uygulanacak.

Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Belediyemiz bünyesinde çalışan bütün personelimiz, birinci derece akrabaları (anne-baba, eş-çocuk) bu imkandan faydalanabilecek. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.