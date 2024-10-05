Yüreğir Belediyesi'nden Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği - Son Dakika
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Yüreğir Belediyesi'nden Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği

Yüreğir Belediyesi\'nden Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği

Yüreğir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Adana Veteriner Hekimler Odası ile birlikte düzenlediği programda sokak hayvanlarına yönelik farkındalık oluşturmayı hedefledi. Başkan Ali Demirçalı, hayvanlara sevgi ve hoşgörü ile dolu bir dünya yaratmanın önemine vurgu yaptı.

05.10.2024 13:22  Güncelleme: 13:38
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(ADANA) - Yüreğir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Adana Veteriner Hekimler Odası iş birliğiyle can dostlar için program düzenleyerek farkındalık oluşturmayı hedefledi. Başkan Ali Demirçalı, "Yaşadığımız dünya ve hayatımız, hayvanlara göstereceğimiz sevgi ve hoşgörü ile daha da güzelleşecektir" dedi.

Sokak hayvanlarına yönelik başta yemek atıklarını kedi ve köpek mamasına dönüştüren üretim tesisi olmak üzere örnek projelere imza atan Yüreğir Belediyesi, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Adana Veteriner Hekimler Odası ile can dostlar için farkındalık etkinliği düzenledi.

Yüreğir Millet Bahçesi'ndeki programa, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkanı Nesrin Çıtırık, Sokak Canlarını Koruma Derneği (CANKODER) Başkanı Sibel Seyitoğlu ve çok sayıda hayvansever katıldı. Müzik eşliğinde palyaçoların gösterileriyle başlayan programda gönüllüler sokak hayvanları için bir araya geldi.

Başkan Demirçalı, "Yaşadığımız dünya ve hayatımız, hayvanlara göstereceğimiz sevgi ve hoşgörü ile daha da güzelleşecektir. Bu dünya hepimizin ve her şey sevgi ile başlıyor. İnsan sevdiğini korur. Önce birbirinizi seveceksiniz, sonra doğayı, tüm canlıları. Yüreğir Belediyesi olarak hayvan dostu bir ilçe olmaya hazırız, kararlıyız" diye konuştu.

Veteriner Hekimler Odası Adana Şube Başkanı Nihat Köse de dünyayı sevginin kurtaracağına inandıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Çocukluğunda hayvan sevenlerin yetişkin olduğunda insanları da seveceğine inanıyoruz. Güzellik kurtaracak dünyayı ve bir insanı sevmekle başlayacak. Çocukluğunda sevgiyi tadan insanların büyüdüğünde bunların karşısında olacağını insanın insana hatta canlıya kıymadığı bir dünyanın temellerinin böyle atılacağına inanıyoruz. Bu vesileyle yetkililere duyurmak isterim ki sokaktaki canların popülasyonunun azaltılması ancak kısırlaştırma ile mümkün o nedenle bütün ülke çapında kampanya halinde bir kısırlaştırmaya başlamamız gerekiyor aslında bunu dün yapmamız gerekiyordu geciktik kaybettiğimiz her dakika önem arz ediyor bugünden başlamak koşuyla bütün belediyeler bütün sivil toplum örgütleri ve siyasete elini taşın altına koyup kısırlaştırma kampanyası başlatmalıyız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yüreğir Belediyesi'nden Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği - Son Dakika

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