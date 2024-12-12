Yüreğir Belediyesi'nden Kadın El Emeği Kermesi - Son Dakika
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Yüreğir Belediyesi'nden Kadın El Emeği Kermesi

Yüreğir Belediyesi, el yapımı ürünlerin sergilendiği 'Kadın El Emeği Kermesi'ni düzenledi. Belediye Başkanı Ali Demirçalı, kermesi ziyaret ederek kadınlara destek verdi. Kermes, toplumsal dayanışma ve kadınların el emeklerini ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

12.12.2024 10:24  Güncelleme: 10:26
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(ADANA)- Yüreğir Belediyesi, 'Kadın El Emeği Kermesi'ne ev sahipliği yaptı. El yapımı takılar, örgü ürünler, ev dekorasyon eşyaları gibi birçok ürünün sergilendiği kermesi, Belediye Başkanı Ali Demirçalı eşi Fidelya Demirçalı ile birlikte ziyaret etti.

Yüreğir Kültür Merkezi önünde düzenlenen kermeste, el yapımı takılar, örgü ürünler, ev dekorasyon eşyaları gibi birçok farklı ürün sergilendi. Sabah saat 10.00'da açılan ve 17.00'ye kadar devam eden kermese vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kermesi ziyaret ederek kadınlara destekte bulunan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, kermesin, sadece kadınların el emeklerini sergilemekle kalmayıp, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve destek için bir buluşma noktası olduğunu belirtti.

17 Aralık Salı günü başlayıp 4 gün sürecek yılbaşı temalı yeni bir kermes düzenleyeceklerini belirten Başkan Demirçalı, kermeste el emeği ürünlerini değerlendirmek isteyen kadınların Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne başvurabileceğini ifade etti.

Başkan Demirçalı, eşi Fidelya Demirçalı ile birlikte stantları da tek tek gezerek Yüreğirli kadınlara destek verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yüreğir Belediyesi'nden Kadın El Emeği Kermesi - Son Dakika

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