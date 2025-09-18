Yüreğir Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Modern Barınak

(ADANA) - Yüreğir Belediyesi, Çukurova ilçesinin Söğütlü Mahallesi'nde 100 bin metrekare alanda Doğal Yaşam Alanı ve Modern Hayvan Barınağı inşa etmeye başladı.

Yüreğir Belediyesi, sokak hayvanlarının sağlığı ve güvenliği için Çukurova ilçesinin Söğütlü Mahallesi'nde 100 bin metrekare alanda Doğal Yaşam Alanı ve Modern Hayvan Barınağı inşa ediyor.

Alanda incelemelerde bulunan Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Patır, mevcutta bir barınak veya bakımevinin bulunmadığını, doğaya ve hayata saygılı bu çözüm projesinin örnek olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın can dostları çok önemsediğini belirten Patır, projenin gerçekleşmesine katkı koyan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu'ya da teşekkür etti.

Çukurova ilçesinde belediyeye tahsis edilen arazide yapımı hızla devam eden tesisin, yakın zamanda hizmete alınması planlanıyor. Tesiste, yaralanan, yaşlanan, travmaya maruz bırakılan sokak hayvanlarının veteriner hekimler gözetiminde tedavi ve rehabilitasyon süreçleri yürütülecek.