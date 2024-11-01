Yüreğir Belediyesi'nden Vergi Ödeme Hatırlatması - Son Dakika
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Yüreğir Belediyesi'nden Vergi Ödeme Hatırlatması

Yüreğir Belediyesi, vatandaşları Emlak Vergisi ve diğer vergilerin ikinci taksitlerinin ödenmesi için 2 Aralık 2024 tarihine kadar süresi olduğuna dair uyardı. Ödemeler belediye vezneleri ve online olarak gerçekleştirilebilecek.

01.11.2024 11:17  Güncelleme: 13:16
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(ADANA) - Yüreğir Belediyesi, vatandaşların Emlak Vergisi ve iş yerlerine ait Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi 2024 yılı ikinci taksitlerini belediye veznelerinden ödeyebileceklerini hatırlattı. Vatandaşların cezalı duruma düşmemek için vergi ödemelerini, 2 Aralık'a kadar yapması gerekecek.

Yüreğir'de, Emlak Vergisi ve iş yerlerine ait Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi 2024 yılı ikinci taksit ödemeleri için son gün 2 Aralık 2024 Pazartesi günü olacak. Ödemeler, Yüreğir Belediyesi merkez veznelerine, Doğankent Kültürevi veznesine ve Gezici tahsilat veznesine yapabilecek.

Mükellefler ödemelerini, 'www.yuregir.bel.tr' adresi üzerinden de gerçekleştirebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yüreğir Belediyesi'nden Vergi Ödeme Hatırlatması - Son Dakika

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