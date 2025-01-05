Yüreğir Belediyesi 'Yüreğim Mahallenizde' Buluşmalarına Başladı - Son Dakika
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Yüreğir Belediyesi 'Yüreğim Mahallenizde' Buluşmalarına Başladı

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Yüreğir Belediyesi, 'Yüreğim Mahallenizde' adlı mahalle buluşmalarının ilki Yavuzlar Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Ali Demirçalı, vatandaşların önerilerini dinleyerek, ilçenin geleceğini ortak akılla inşa etme hedefinde olduklarını vurguladı.

05.01.2025 11:16  Güncelleme: 12:05
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(ADANA)- Yüreğir Belediyesi'nin düzenlediği "Yüreğim Mahallenizde" buluşmalarının ilki, Yavuzlar Mahallesi'nde yapıldı. Belediye Başkanı Ali Demirçalı buluşmada vatandaşların önerilerini dinleyerek yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Yüreğir Belediyesi, ilçenin geleceğini vatandaşlarla birliktebelirlemek için "Yüreğim Mahallenizde" mahalle buluşmalarını başlattı. Buluşmaların ilki Yavuzlar Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın da katıldığı buluşmaya vatandaşlar ve mahalle muhtarı katıldı. Toplantıda vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Demirçalı, 9 ayda yapılan çalışmaları anlattı, planlanan projelerle ilgili bilgi verdi.

"Çocuklarımıza daha güzel bir şekilde emanet etmemiz gereken bir Yüreğir var"

İlçenin geleceğini ortak akılla inşa etmek için mahalle buluşmalarını başlattıklarını dile getiren Başkan Ali Demirçalı, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını bizzat vatandaşlarımızın ayağına giderek, muhtarlarımız, meclis üyelerimiz, başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimiz ile birlikte yerinde tespit ediyoruz ve her bir talebi tek tek not alıyoruz. Çocuklarımıza daha güzel bir şekilde emanet etmemiz gereken bir Yüreğir var. Yüreğir'e daha iyi nasıl hizmet edebiliriz, Yüreğir'i kadından yana, çocuktan yana, gençlerden yana bir belediye nasıl yapabiliriz bunun hedefiyle çalışıyoruz. İlk buluşmamızı Yavuzlar Mahalle'mizde başlattık. Acil çözülmesi gereken sorunları ve ihtiyaçları belirleyip hızlı bir şekilde müdahale edeceğiz" dedi.

Aynı gün içerisinde ikinci buluşmayı Sinanpaşa Mahallesi'nde düzenleyen Belediye Başkanı Ali Demirçalı, mahalle buluşmalarında vatandaşları dinledi, sorunları çözme sözü verdi. Başkan Demirçalı, Yavuzlar ve Sinanpaşa'da başlayan bu buluşmaları hızla tüm mahallelere yayacaklarını belirterek, belediyenin hizmet programlarıyla her mahallede varlığını hissettireceklerini, kendilerine olan güveni boşa çıkarmayacaklarını söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yüreğir Belediyesi 'Yüreğim Mahallenizde' Buluşmalarına Başladı - Son Dakika

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