Yüreğir'de Yıl Boyunca Eğitim Alan Kursiyerlerin Eserleri Sergilendi

(ADANA)- Yüreğir Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültürevi'nde eğitim alan bin 200 kursiyerin yıl boyunca hazırladığı eserler, düzenlenen yıl sonu sergisiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Yüreğir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mehmet Akif Ersoy Kültürevi'nde düzenlenen yıl sonu sergisi, gerçekleştirilen törenle açıldı. Serginin açılışına Belediye Başkan Vekili Cafer Boyraz, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, kursiyerler, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mehmet Akif Ersoy Kültürevi'nde 2025-2026 eğitim öğretim yılında önemli bir başarıya imza atıldı. Toplam bin 200 kursiyer, 36 farklı branşta eğitim alarak bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Cam füzyon, iğne oyası, örme, yağlı boya, bilgisayar ve soğuk porselen gibi birçok alanda verilen eğitimler ile kursiyerler hem mesleki gelişim sağladı hem de sosyal hayata daha aktif katılım gösterdi. Yıl boyunca hazırlanan ürünler ile sanat eserlerinin yer aldığı sergi, katılımcılar tarafından ilgiyle gezildi.

"EĞİTMEN VE KURSİYERLERİMİZİ KUTLUYORUM"

Başkan Vekili Cafer Boyraz, Yüreğir Belediyesi olarak vatandaşların kişisel, sosyal ve mesleki gelişimlerine katkı sunan kurslara büyük önem verdiklerini belirterek, "Kültürevlerimizde verilen eğitimlerle vatandaşlarımızın yeni beceriler kazanmasına, üretime katılmasına ve sosyal yaşamda daha aktif rol almasına katkı sağlıyoruz. Bugün burada sergilenen eserler, kursiyerlerimizin yıl boyunca gösterdiği emeğin ve azmin en güzel örnekleridir. Emeği geçen tüm eğitmenlerimizi ve kursiyerlerimizi kutluyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesilerek, serginin açılışı gerçekleştirildi. Katılımcılar daha sonra sergiyi gezerek, kursiyerlerin çalışmalarını yakından inceleme fırsatı buldu.