Yüreğir'de CHP'li Boyraz'ın seçim kazandığı başkan vekilliği oylamasına yürütmeyi durdurma

Adana 2. İdare Mahkemesi, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan başkan vekili seçimine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediyesi başkan vekilliği seçimi için aday gösterdiği Tarık Özünal, 31 Temmuz'da CHP'li meclis üyesi Cafer Boyraz'ın 2 oy farkla kazandığı oylamanın iptali için dava açtı.

Özünal, dava dilekçesinde, görevden uzaklaştırılan Demirçalı'nın oylamada hazırmış gibi kabul edilerek üye tam sayısına dahil edilmesinin yasanın açık hükmüne aykırı olduğunu savundu.

Meclis üyesi olmayan birçok kişinin toplantı salonuna girerek toplantıya müdahale ettiğini ve bu durumun 4. tur oylamasının yasaya aykırılığını gösterdiğini iddia eden Özünal, toplantıda meclis üyelerinin baskı altında oy kullanmasına sebep olacak kargaşanın hakim olduğunu öne sürdü.

Bunun ardından davalı Yüreğir Belediye Başkanlığı adına savunma dilekçesi sunan avukat, 4. tur oylama işleminin mevzuata ve hukuka uygun olduğunu iddia etti.

Davayı karara bağlayan Adana 2. İdare Mahkemesi, seçim için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Kararda, şu değerlendirme yapıldı:

"Hukuka aykırılığı ortaya konulan dava konusu seçim işlemlerinin yürütmesinin devamı halinde seçime yönelik itirazların sürmesi sebebiyle davalı idarenin karar alma organlarının faaliyetine devam edebilmesinin ortadan kalkacağı, seçilen kişinin belediye başkanının yetkilerini kullanacağı, huzur ortamının bozulabileceği bu nedenle de hizmetin görülmesinde ve yürütülmesinde aksamalar yaşanabileceği, bu durumun telafisi güç zararların ortaya çıkmasına neden olabileceği açıktır. Açıklanan nedenlerle hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemlerin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanun'un 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içinde Adana Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi."

Yargılandığı davada "rüşvet vermek" suçundan 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.