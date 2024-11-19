Yüreğir'de Haraç İsteyen 2 Zanlı Tutuklandı

Güncel

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iş yerini kurşunladıkları kişiden haraç istedikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Havutlu Mahallesi'nde 13 Kasım'da tarım aletleri satılan iş yerine, motosikletli 2 zanlı tarafından akşam saatlerinde kalaşnikof piyade tüfeğiyle ateş açıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, 27 boş kovan buldu.

Kurşunların işletmenin duvar ve camlarına isabet ettiği saldırıdan bir gün sonra şüpheliler, telefonla aradıkları işletme sahibinden haraç istedi.

Araştırma yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Mehmet A. (22), Cumali K. (24) ve İsa A. (18) olduğunu belirledi.

Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki bir eve düzenlen operasyonda zanlılar yakalandı, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Mehmet A. ve Cumali K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, İsa A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silahlı saldırı bölgedeki başka bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olay sırasında yoldan geçen bazı araç sürücülerinin panik yaşadığı görüldü.