Adana'nın Yüreğir ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, trafik kurallarını ihlal ettikleri belirlenen sürücülere 68 bin 246 lira ceza uygulandı.
Çeşitli suçlardan aranan 3 şüphelinin yakalandığı çalışmada, 3 kıraathane ve 1 internet kafeye de idari işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Yüreğir'de Huzur Uygulaması: 68 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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