Yüreğir\'de Motosiklet Hırsızı Tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde motosiklet çalan zanlı tutuklandı.
Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde, sabah saatlerinde motosikletini evinin bahçesinde göremeyen S.A. (30) polise başvurdu.
İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.
Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, hırsızlık şüphelisinin Kerem Y. (23) olduğunu belirledi.
Polis, hırsızlık ve yağma suçlarından suç kaydı bulunan zanlıyı gözaltına aldı.
Kerem Y'nin evinin yakınlarındaki bir arsada bulunan motosiklet, sahibine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kerem Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelinin çaldığı motosikleti iterek bölgeden uzaklaşması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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